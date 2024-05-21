Siverek'te ilaçlama makinesi altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada oyun oynayan 4 yaşındaki Havva A, üzerine devrilen ilaçlama makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen ilaçlama makinesinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.
Kırsal Kayseri Mahallesi'nde tarlada oyun oynayan 4 yaşındaki Havva A'nın üzerine ilaçlama makinesi devrildi.
Ağır yaralanan Havva A, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.