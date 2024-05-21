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Siverek'te ilaçlama makinesi altında kalan çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlada oyun oynayan 4 yaşındaki Havva A, üzerine devrilen ilaçlama makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen ilaçlama makinesinin altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Kırsal Kayseri Mahallesi'nde tarlada oyun oynayan 4 yaşındaki Havva A'nın üzerine ilaçlama makinesi devrildi.

Ağır yaralanan Havva A, kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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