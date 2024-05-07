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Siverek'te firari hükümlüler yakalandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aranan 2 firari hükümlü, yapılan operasyonlar sonucu yakalandı. Ş.Ö. tarihi eser kaçakçılığından, E.Ç. ise dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Güney Mahallesi'nde iki adrese yapılan operasyonlarda tarihi eser kaçakçılığından 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.Ö. ile dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ç. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Siverek Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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