Sivastopol Yakınlarındaki Bir Şantiyede Çıkan Yangında 8 Kişi Hayatını Kaybetti Güncel Haberler RIA Novosti Haber Ajansı'nın Perşembe günkü haberine göre Sivastopol yakınlarında inşaat işçilerinin kaldığı geçici konaklama yerinde çıkan yangında sekiz kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. RIA Novosti Haber Ajansı'nın Perşembe günkü haberine göre Sivastopol yakınlarında inşaat işçilerinin kaldığı geçici konaklama yerinde çıkan yangında sekiz kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Ajans, yerel acil durum yetkililerine dayandırdığı haberinde yangının sabah erken saatlerde çıktığını ve 200 metrekarelik bir alanı kapladığını bildirdi. Yangın çıktığında iki katlı binada 185 işçi bulunuyordu. Olay hakkında adli soruşturma başlatıldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Sivastopol Güncel Haberler

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