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Sivas'ta su kuyusuna düşen köpek kurtarıldı

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Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi yanında bulunan su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpek sağlık durumu iyi olduğu için yaşam alanına bırakıldı.

Sivas'ta su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi yanında bulunan su kuyusuna köpeğin düştüğünü görenler, durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 2 metrelik su kuyusuna düşen köpeği kurtardı.

Köpek daha sonra yaşam alanına bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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