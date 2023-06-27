Bıçakçılarda arife yoğunluğu, bıçakçıların önü doldu taştı

SİVAS Sivas'ta Kurban Bayramı arifesi bıçakçıların önü doldu taştı. Bıçak biletmek isteyen vatandaşlar, bıçakçılar önünde sıraya girdi.

Sivas'ta Kurban Bayramı arifesinde bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarının daha keskin olması için bileme kuyruğuna girdi. Bıçak ustalarının önünde uzun kuyruklar oluştu.

Bıçak biletmek için sıra bekleyen Burak Daş, "Bugün arife olduğu için telaşımız var. Ustamızın yanına geldik. Yarına hazırlıklarımızı yapıyoruz. Biraz yoğunluk var, bıçaklarımızı biletmek için sıra bekliyoruz. Bizde dahil olmak üzere son güne bıraktık telaştan dolayı. Ancak sıra geldi, bıçaklarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bıçak sırası bekleyen Doğan Çetin Üzer ise, "Sivas'ta eski adetlerimiz devam ediyor. Bıçakçılarda şu an çok yoğunluk var. İlerleyen saatlerde daha da yoğunlaşır. Herkes 4, 5 bıçak birden alıp geliyor" diye konuştu.

Talepleri karşılamak için gece yarılarına kadar çalışıyor

Bıçak ustası İsmail Gölebatmaz ise bıçak bileme yoğunluğunun başladığını ifade ederek şunları kaydetti: "Bıçağı ehline bırakın. Dışarıda bıçaklarını biletiyorlar, daha sonra tekrar bize geliyorlar. Bozuk bıçakla hayvan kesilmez. Kurban Bayramı'nda meydana gelen kazalarda, bıçağın keskin olmadığı içindir. Biz her zaman vatandaşları ikaz ediyoruz son güne kalmamaları için. Maalesef yine son güne kalıyoruz. Bu yoğunluk yaklaşık 4, 5 gündür var. Bugün arife, daha yoğun oluyor. Biz gece saat 11, 12'ye kadar bazen de gece 2'ye kadar kaldığımız oluyor. Yoğunluğumuz o denli oluyor."