Haberler ›› Güncel ›› Şişli Çağlayan Durağı'nda Metrobüs Arızası: Seferlerde Aksama Yaşandı

Şişli Çağlayan Durağı'nda Metrobüs Arızası: Seferlerde Aksama Yaşandı

Şişli Çağlayan Durağı'nda bir metrobüsün arızalanması sonucu seferlerde aksama yaşandı. Bozulan metrobüsün yolu kapatması sonucunda uzun araç kuyruğu oluştu ve duraklarda yolcu yoğunluğu meydana geldi. Arıza, diğer duraklarda araç bekleyen vatandaşları da etkiledi.