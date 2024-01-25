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Şirvan'da Karla Mücadele Sonucu Kalp Hastası Kadın Hastaneye Kaldırıldı

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Siirt'in Şirvan ilçesinde kalp rahatsızlığı olan 81 yaşındaki kadın, ekiplerin karla mücadelesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde kalp rahatsızlığı olan 81 yaşındaki kadın, ekiplerin karla mücadelesi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Elmadalı köyünde yaşayan ve kalp rahatsızlığı olan Perişan Bilge'nin yakınları, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köye sağlık ekiplerinin ulaşamaması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi.

Köye ulaşan ekipler, köylülerin de desteğiyle Bilge'yi ambulansa ulaştırdı.

Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilge'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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