Şırnak'ta operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde düzenlenen operasyonla 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari faaliyetler neticesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın Beytüşşebap kırsalında icra ettiği Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu kapsamında; 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.