Şırnak'ta Minibüslerin Çarpıştığı Kazada 16 Kişi Yaralandı

ŞIRNAK'ta iki minibüsün çarpıştığı kazada, 1'i ağır, 16 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kumçatı beldesi, Besta Sor Köprüsü'nde meydana geldi. M.N.Ş. idaresindeki 21 VE 904 ve M.O. yönetimindeki 34 DR 3430 plakalı minibüsler, çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlardaki 16 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi ve Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.