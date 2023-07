Şırnak'ta Gabar Dağı'na petrol arama çalışmaları için Jandarma Özel Harekat Taburu uğurlandı

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde petrol arama çalışmalarının emniyet tedbirlerini sağlanmasında görev alacak Osmaniye Jandarma Özel Harekat Taburu, törenle uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gabar Dağı bölgesine gidecek Jandarma Özel Harekat Taburu için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Vali Erdinç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, her zaman, her şartta vatan mücadelesinde korkusuzca mücadele veren "Korkutlar"ın yine çok önemli bir göreve uğurlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Vatan görevinde her zaman başarıya imza atmış, göğsümüzü kabartmış olan Korkutlarla gurur duyuyoruz. Allah onları yetiştiren anne babadan razı olsun. Bu kutlu görevi de başarıyla yapacaklarına inanıyoruz. Dualarımız onlarla. Allah bahtlarını her daim açık etsin. Allah'ım sizleri her türlü kötülükten, kazadan, beladan korusun. Kahraman Korkutlar yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak da Amanosların kartalı "Korkutları" kutlu ve onurlu yeni bir göreve uğurlamanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Komando Andı okundu, Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı gösterilerini sundu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından komandolar görev yerlerine uğurlandı.