Sırbistan'da binlerce kişi seçim sonuçlarını protesto etti

Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan erken ve genel seçimde, muhalefetin "usulsüzlük" iddialarını destekleyen binlerce kişi, başkent Belgrad'da "Kabul etmiyoruz" sloganıyla protesto düzenledi.

Muhalefet kanadı partilerden oluşan "Sırbistan şiddete karşı" ittifakının, 17 Aralık seçimlerinde "usulsüzlük" yapıldığını ileri sürmesiyle 12 gündür devam eden protestolara bugün "Bildiri" isimli sivil girişimi de dahil oldu.

"Bildiri" girişiminin çağrısı üzerine başkentte toplanan binlerce kişi, "Kabul etmiyoruz" sloganı atarak seçimlerin iptalini talep etti.

Yerel medyada "Belgrad'da insan seli" şeklinde nitelenen protestoya muhalefet yetkilileri de katıldı.

Kalabalığa seslenen ve 13 gündür açlık grevinde olan muhalefetin kilit ismi Marinika Tepic, "Gereken her şeyi söyledim. Bu seçimler iptal edilmeli." dedi.

Tepic'in, alanda kurulan sahneye 2 kişinin yardımıyla çıkabildiği görülürken, konuşmasının ardından hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Daha sonra, Anayasa Mahkemesi binasına kadar yürüyen göstericiler, burada protestolarını sonlandırdı.

Bu arada, dün öğle saatlerinde bir grup üniversite öğrencisinin Belgrad'daki ana yollardan birine çadır kurarak başlattığı 24 saatlik yol kapatma eylemi protestocuların gelmesiyle son buldu.

Protestocular, geceyi dışarda geçiren öğrencileri alkışladı.

Muhalefetin itirazları reddedildi

Muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle 17 Aralık Pazar günü Belgrad'a getirilerek oy kullandığını, bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptal edilmesini talep ediyor.

Devlet Seçim Komisyonu (RIK) ise "Sırbistan şiddete karşı" ittifakının seçime ilişkin yaptığı itirazların reddedildiğini açıkladı.

RIK Başkan Yardımcısı Marko Jankovic, itiraz gerekçelerine işaret ederek, "İtirazlar daha çok çift kayıt, oy satın alma, seçim kampanyalarında eşitsizlik ve seçim materyallerinin teslim alınmasında usulsüzlük gibi durumları ele alıyordu. Ancak itirazların yapıldığı seçim merkezlerinde hiçbir usulsüzlüğe rastlanmadı." dedi.

30'dan fazla seçim merkezinde seçimler tekrarlanıyor

Bu arada, RIK'in kararı doğrultusunda bugün 30'dan fazla seçim merkezinde yerel saatle 07.00-20.00 arasında yeniden oy kullanılıyor.

19 bin 543 kayıtlı seçmenin yeniden oy kullandığı seçim merkezlerinden 3'ünde başkent Belgrad'ın beldeleri yer alıyor.

RIK ayrıca, 2 Ocak'ta, 8 seçim merkezinde daha yeniden oy kullanılacağını duyurdu.

Ülke medyasındaki haberlerde, 6,5 milyondan fazla kayıtlı seçmenin oy kullandığı seçimlerde 8 binden fazla seçim merkezinin açıldığı göz önüne alındığında, seçim tekrarı yapılan yerlerdeki sonucun genel tabloyu değiştirmeyeceği belirtiliyor.

RIK'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakı oyların yüzde 46'ını alarak seçimi önde tamamlamıştı.?????

"Sırbistan şiddete karşı" ittifakı ise oyların yüzde 23'ünü alarak ikinci sırada yer almıştı.