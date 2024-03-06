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Sinop Valisi Mustafa Özarslan: Uyuşturucuyla Mücadelede Rekor Yılı

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Sinop Valisi Mustafa Özarslan, uyuşturucuyla mücadelede başarılı operasyonlara devam ettiklerini ve 2023 yılında rekor bir yıl geçirdiklerini açıkladı. 241 narkotik operasyonunda 420 şüpheli yakalandı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, "Uyuşturucunun her bir gramının, her bir tanesinin peşindeyiz. Uyuşturucu satıcılarının her an enselerindeyiz." dedi.

Vali Özarslan, 112 Acil Çağrı Müdürlüğünde düzenlenen İl Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentte 2023 yılında jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekiplerince yapılan operasyonlar ve uygulamalara ilişkin bilgiler verdi.

Sinop'un "mutlu şehir" olmasındaki en önemli etkenlerinden birinin de huzuru ve güvenliği olduğunu vurgulayan Özarslan, suç ve suçlulara yönelik başarılı operasyonlara aralıksız devam ettiklerini anlattı.

Özarslan, uyuşturucuyla mücadelede, sokak satıcılarına, uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Uyuşturucunun her bir gramının, her bir tanesinin peşindeyiz. Uyuşturucu satıcılarının her an enselerindeyiz. Emniyet ve jandarma ekiplerimiz uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2023 yılında etkin ve çok başarılı operasyonlar gerçekleştirmişlerdir. 2023 yılı Sinop için uyuşturucu ile mücadelede rekor yılı olarak kayda geçmiştir. Sokak satıcılarına, uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmadık. Emniyet ve jandarma birimlerimiz o kadar titiz ve özverili çalışıyorlar ki bir plan dahilinde uyuşturucu tacirlerini daha Sinop'umuza girmeden enseliyorlar. Gençlerimizi zehirleyen bu maddelerin ilimize girmesine asla müsaade etmeyeceğiz."

Vali Özarslan, 2023 yılında gerçekleştirilen 241 narkotik operasyonunda 420 şüphelinin yakalandığını bunlardan 25'nin tutuklandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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