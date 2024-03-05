Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Kastamonu-Boyabat kara yolunda durdurulan bir araç ve içinde bulunanların üzerlerinde yapılan aramada 1012 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.