Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kastamonu-Boyabat kara yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 1012 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Kastamonu-Boyabat kara yolunda durdurulan bir araç ve içinde bulunanların üzerlerinde yapılan aramada 1012 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.