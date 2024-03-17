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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Operasyonda 33 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar neticesinde Boyabat ilçesinde durdurulan araçta ve sürücüsü üzerinde arama yapıldı.

Aramada, 33 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ile kullanma aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlemler başlatıldı.

Açıklamada, "Sinop İl Jandarma Komutanlığının vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir." ifadesine de yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Boyabat Sinop Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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