Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve Gerze ilçesinde uyuşturucu bulundurdukları tespit edilen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, belirlenen adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.