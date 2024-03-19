Sinop'ta motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ö.Ş. idaresindeki 57 ABN 201 plakalı motosiklet, ilçe merkezi Sinop Caddesi'nde S.K'nin kullandığı 57 AAF 313 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobilde bulunan E.G. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Gerze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.