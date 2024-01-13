Sinop'ta Kar Yağışı: Köy Yolları Ulaşıma Kapandı
Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Gerze ve Türkeli ilçelerinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kar küreme çalışmaları yapıldı. Belediye ekipleri ise ilçe merkezlerinde kar temizliği gerçekleştirdi. Emniyet ve jandarma ekipleri de sürücülere kış lastiği uyarısında bulundu.
Sinop'ta il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Gerze ve Türkeli ilçelerinde bazı köy yolları ulaşıma kapandı.
İlçe Özel İdaresi ekiplerince kapanan yollarda kar küreme çalışması yapıldı.
Belediye ekipleri ise ilçe merkezlerinde cadde ve sokaklarda kar temizliği gerçekleştirildi.
Emniyet ve jandarma ekiplerince de yol güzergahlarında tedbir alınarak sürücülere kış lastiği uyarısında bulunuldu.