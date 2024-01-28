Siirtli Taş Ustası Yurt İçi ve Yurt Dışında Taş Fırın Yapıyor

Siirt'te yaşayan taş ustası Arif Atun (54), lezzetli yemekler için yurt içi ve yurt dışında taş fırın yapıyor.

Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Atun, dededen babaya, babadan kendisine devredilen taş işçiliğini sürdürüyor.

Ekmeğini taştan çıkaran Atun, sabah erken saatlerde merkeze bağlı Aktaş köyü ve Baykan ilçesi yakınlarındaki dağlık alanda yer alan taş ocağına gidiyor ve kayaları çekiç, balyoz ve çivi yardımıyla parçalıyor.

Kırdığı kaya parçalarını traktöre yükleyerek kentteki atölyelerde pres yardımıyla parke haline getiren Atun, bu taşları taş fırınların zemininde kullanıyor.

Atun, AA muhabirine, kayaları küçük parçalara ayırdığını, gününün büyük bir bölümünü taş ocağında taş parçalamakla geçirdiğini söyledi.

Zor da olsa taş işiyle geçimini sağladığını aktaran Atun, taş ustalığının dede mesleği olduğunu belirtti.

Yurt dışında da fırın yaptı

Türkiye'nin bir çok yerinde ve bazı ülkelerde ekmek ve lahmacun fırını yaptığını belirten Atun, "Güney Kore, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, Irak ve Suriye'ye bizzat gidip ekmek ve lahmacun fırını yaptım. Hollanda'ya da hazır küçük fırın gönderdim." ifadelerini kullandı.

Babasının bu mesleği 60 yıl boyunca sürdürdüğünü ifade eden Atun, kendisinin de 1988 yılından bu yana bu işi yaptığını bildirdi.

Atun, 35 yıl önce babasının merkez Bahçelievler Mahallesi'nde yaptırdığı bir fırının taşlarını geçen hafta kendisinin yenilediğini aktardı.

Taş işçiliğinden ekmeğini kazandığını dile getiren Atun, şöyle konuştu:

"Türkiye geneli geziyorum. Bu taşı kesiyor, ekmeğimi çıkarıyorum. Ekmek bu taşların üzerinde pişiyor. Bu taşlarda yaklaşık 30-35 yıl bir fırının tabanında ekmek pişecek. Kestiğim bu taşları İstanbul'a kadar gönderiyorum."

Taş kırmanın büyük ustalık gerektirdiğini anlatan Atun, hazırladığı taşların, fırınların zemininin yanı sıra Siirt'te büryan tandırları için de kullanıldığını anlattı.

Bu taştan yapılan tandırın ömürlük olduğunu aktaran Atun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Taş fırında pişen yemek ve ekmekler daha lezzetli oluyor. Aynı zamanda ekmek ertesi güne kaldığında tazeliğini koruyabiliyor. Büryanı da mükemmel çıkar. Sabah saat 06.00'da taş ocağına geliyorum, saat 16.00'ya kadar balyoz sallıyorum. Haftanın 6 günü çalışıyorum. Balyoz salladıkça enerji alıyorum. Daha güzel bir şekilde taş kesiyorum. 7 çocuğum var. Hepsini taş kırarak okuttum. Bu taşın öyle bir özelliği var ki güneş gördüğünde sertleşiyor. Ateş değdiği zaman daha çok sertleşiyor. Bu bileme taşı gibidir. Bıçağı keskinleştiriyor. Ateş değdiği müddetçe taş hiç kırılmaz, çatlamaz. Sadece nemli bir bezle temizlense ömür boyu kullanılır."