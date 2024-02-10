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Siirt'te hekimler ve sağlık çalışanları İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi

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Siirt'te hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için 'sessiz yürüyüş' düzenledi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup, Kızılay İş Merkezi'ne kadar yürüdü. Filistinli Uzman Dr. Hüseyin Atvan, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı ve İsrail'e destek veren firmaların boykot edilmesi gerektiğini belirtti.

Siirt'te hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" yaptı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup, ellerinde dövizlerle Güres Caddesi'nde bulunan Kızılay İş Merkezi'ne kadar yürüdü.

Filistinli Uzman Dr. Hüseyin Atvan, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını kınadı.

İsrail'in Filistin'de uzun süredir devam ettirdiği sistematik işgal ve zulmün 7 Ekim 2023'ten bu yana daha da şiddetlendiğini belirten Atvan, "Dünyanın gündeminden düşürülmeye çalışılan katliamların dehşetini bizim tekrar tekrar gözler önüne sermemiz gerekiyor. İsrail ordusunun yaptığı 2 bini aşkın katliamda 27 bin Filistinli şehit edildi ve bunlardan 12 bini çocuk 8 bini kadın. 360 bin ev yıkıldı, 2 milyon kişi yerinden edildi. 400 okul ve üniversite saldırıya uğradı. Tam 30 hastane ve 53 sağlık merkezi hizmet dışı bırakıldı." diye konuştu.

Atvan, gönlü ve duası Filistin'in yanında olan vicdan sahiplerinin en büyük silahlarından birinin İsrail'e destek veren firmaları boykot edilmesi olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de destek verdiği basın açıklaması, okunan duayla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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