Siirt'te kalp rahatsızlığı olan 3 aylık bebek ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi

Siirt'te kalp rahatsızlığı olan 3 aylık bebek, ambulans uçakla Konya'ya sevk edildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konjenital kalp hastalığı tanısı konulan S.A'nın ileri tetkik ve tedavisi için Konya Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

Bunun üzerine bebek, Sağlık Bakanlığınca kente gönderilen ambulans uçakla Konya'ya nakledildi.