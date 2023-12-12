Üye Girişi
Haberler

Siirt'te 8. Kitap Fuarı Ziyaretçi İlgisiyle Devam Ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Siirt'te düzenlenen kitap fuarı, ziyaretçilerin ilgisiyle devam ediyor. Fuar, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu ve çocuk kitapları yazarı Adnan Güneş'in katılımıyla gerçekleşiyor. Öğrencilerin de yoğun ilgi gösterdiği fuar, kitap okuma kültürünün yaygınlaşması için önemli bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.

Siirt'te bu yıl 8'incisi düzenlenen kitap fuarı ziyaretçi ilgisi ile devam ediyor.

Valilik ve Siirt Belediyesi ev sahipliğinde Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları kapsamında bir alışveriş merkezinde dün açılışı yapılan fuarı il merkezi ve ilçelerden gelen öğrenciler de ziyaret etti.

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu, yazar olarak katıldığı fuara yoğun katılım olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kitapseverlerle bir araya gelen yazarların fuarda söyleşi günü de düzenlediğini dile getiren Memduhoğlu, şunları kaydetti:

"Bu ilginin artarak devam etmesini umuyoruz. Çünkü bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in ilk emri 'oku'dur. Kitap fuarında çocuklarımızı, gençlerimizi kitapla bir arada görmekten mutluluk duyuyoruz. Kitap okuyan medeniyet ilerler, kitap okuyan toplum güçlenir büyük medeniyet olur. Tüm insanlarımızı kitap okumaya, kitapları başucunda bulundurmaya ve bilgilerine yeni bilgiler katmaya davet ediyoruz." dedi.

Çocuk kitapları yazarı Adnan Güneş ise geçen yıl da katıldığı fuarın bu yıl da şölen havasında geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Siirt'te gördükleri ilginin kendilerini sevindirdiğini kaydetti.

Güneş, bu fuarların her yıl düzenli olarak devam etmesini umduklarını belirtti.

Öğrencilerden Ahmet Mert Tekin de fuarı ziyaret ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

Siirt Edebiyat Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 12 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Bugünkü Şampiyonlar Ligi maçları! 12 Aralık Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam hangi maçlar oynanacak? Akaryakıta indirim mi gelecek? SON DAKİKA! Petrol fiyatları 5 ayın en düşük seviyesinde! 13 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 12 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında, nereli? Saadet Partili Hasan Bitmez'in son durumu nedir? Hasan Bitmez'in sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Saadet Partili Hasan Bitmez meclis kürsüsünde baygınlık geçirdi! Halil Umut Meler ne dedi? Halil Umut Meler'in ifadesi nedir? Faruk Koca'nın ifadesi nedir? Faruk Koca tutuklandı mı? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler son hali! Halil Umut Meler hakemliği bırakacak mı? Halil Umut Meler kimdir, kaç yaşında ve nereli? Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title