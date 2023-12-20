Üye Girişi
Haberler

Siirt Mehmetçik İlkokulu Öğrencileri Filistin'e Yardım Etti

Güncelleme:
Abone Ol

Siirt Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'deki çocuklara bağışladı. Öğrenciler, topladıkları parayı Türkiye Diyanet Vakfı'na teslim etti.

Siirt Mehmetçik İlkokulu 2. sınıf öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin'deki çocuklara bağışladı.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, öğrenciler, Gazze'de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere topladıkları parayı, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Siirt Şube Başkanı ve İl Müftüsü Şakir Pinal'a teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pinal, duyarlığından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Özgür Filistin'in Yanındayız" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasının devam ettiğini dile getiren Pinal, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin Filistin'deki kardeşlerine destek olmalarını çok anlamlı buluyoruz. Onların yardım etme duygusu ve oradaki arkadaşlarını düşünmeleri bizleri de duygulandırdı. Allah yapmış oldukları yardımları dergahında kabul eylesin."

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Siirt Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Fred kırmızı kart mı gördü, kaç maç yok? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 20-21 Aralık Benzine ve Motorine İndirim veya Zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kayserispor - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Kayserispor - Fenerbahçe 11'ler! Kayserispor - FB maçı ilk 11'de kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Kayserispor Fenerbahçe maçı CANLI izle! Kayserispor Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Cumhurbaşkanlığı Müzik, Edebiyat ve Bilim ödülünü kim aldı? SON DURUM | 5000 TL Emekli ikramiyesi ödeme tarihi 2023 belli oldu mu? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, karar yayınlandı mı, çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 20 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title