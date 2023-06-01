Şiir ve denemenin yeni örneği: Ne Köşedeyim Ne Kıyıda

Spot: Yaşamın sırlarına, yaşam tecrübelerine ve bu tecrübelerin yaşamı güzelleştirmek, kişiye farkındalık sağlamak, düşünmeye ve düşündürmeye itmek için kullanılmasına dair bir kitap olan 'Ne Köşedeyim Ne Kıyıda' Theseus Yayınevi tarafından okuyucuyla buluştu.

Zonguldaklı eğitimci ve yazar Aydın Akyüz'ün yeni kitabı 'Ne Köşedeyim Ne Kıyıda' adlı eseri kitap raflarında yerini aldı.

KİTABIN KAHRAMANI ŞİİR

Yeni kitabıyla ilgili bilgi veren Akyüz "Özetle, güzel yaşamın sırlarına, yaşam tecrübelerine ve bu tecrübelerin yaşamı güzelleştirmek, kişiye farkındalık sağlamak, düşünmeye ve düşündürmeye itmek için kullanılmasına dair bir kitap. Ne Köşedeyim Ne Kıyıda, aslında birbirinden farklı konulara değinen türler arası parçalardan oluşsa da bir bakıma konusu ve kahramanı şiirdir demek yanlış olmaz. Zira aklıma ve kalbime temas eden her şey, aslında bir şiire veya gücünü şiirden alan bir metne dönüşmek üzere ediyor" diyor.

HEM ŞİİR HEM DENEME

'Ne Köşedeyim Ne Kıyıda' denemelerden, belli mesajları olan kısa öykülerden ve ağırlıkla da şiirlerden oluştuğunun altını çizen Aydın Akyüz "Aslında ağırlıkla şiirlerden oluşmasını hem nicelik hem nitelik anlamında kullanabiliriz çünkü kalemimin şiire yatkınlığı daha baskın. Bu yüzden bir duyguyu, durumu veya fikri düzyazıyla anlattığım metinlerde bile şiirsel bir dil ortaya çıkar. Ve yazmak istediğim her konuya kaçınılmaz olarak şiirin ve şâirin hassasiyetiyle bakarım. Bu konudan hareketle, okurun bir solukta okuyabileceği tecrübe paylaşımlarından oluşan şiirsel yazılar içeriyor. Her ne kadar önceki eserlerimde daha deneysel, imge ağırlıklı şiirler yazdımsa da bu dosyada anlatmak istediklerimi belirsizliklerden arındırılmış, en net halleriyle veriyorum. Okurken anlaşılamayan şiirlerime de bütün olarak baktıklarında bir mesajı ve teması olduğunu görecekler" dedi.

İLLÜSTRASYONLARLA ZENGİN İÇERİK

Şiirin kendisi için ifade biçimi ve iletişim aracı olduğundan da bahseden Yazar Aydın Akyüz "Bu kitabımda Georges Bizet'in ünlü opera eseri Carmen'i konu alan bir şiirim,Johannes Vermeer'in başyapıtı olan İnci Küpeli Kız'a dair bir şiirim, cut-up tekniğiyle yazdığım deneysel bir şiirim, Zonguldaklı olarak daha önceki şiir kitaplarımda da yer verdiğim maden kültürüyle ilgili yazdığım Madenci Kadını adlı şiirim, deprem felaketleriyle ilgili yazdığım Enkaz adlı şiirim, İlhan Erdost'a atfettiğim bir şiirim, Rıfat Ilgaz'a atfettiğim bir şiirim, Namık Kemal'in intihar eden torunu Cezmi hakkında bir şiirim ve peygamber efendimiz için yazdığım Huzur Naatı gibi şiirlerim yer alıyor. Edebiyata ve güncel meselelere dair denemeler de yer almaktadır. Kitap illüstrasyonlarla da desteklenip daha anlamlı bir ete kemiğe bürünmüştür. Okuyucularınızın zevkle ve severek okuyacağından eminim" diyerek sözlerini tamamladı.