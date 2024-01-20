Shanghai'daki Havalimanlarına Sınır Ötesi E-Ticaret Ürünleri İhracatında Rekor

SHANGHAİ, 20 Ocak (Xinhua) -- Shanghai Gümrüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2023 yılında Shanghai'daki havalimanlarına, sınır ötesi e-ticaret ürünlerine ilişkin 440 milyon ihracat beyannamesi formu gönderildi. Bu rakam 2022 yılının neredeyse üç katı ve ihracat değeri 85 milyar yuanın (yaklaşık 12 milyar ABD doları) üzerinde.

Bu yıl şimdiye kadar, Shanghai'daki havaalanları bu tür sınır ötesi e-ticaret ihracat beyanlarında yeni bir günlük rekor kaydederek, 2023'teki günde ortalama 1,2 milyon forma kıyasla her gün yaklaşık 2 milyon beyan formuna ulaştı.

Gümrük yetkilileri, Shanghai'daki havalimanlarının Çin mallarının sınır ötesi e-ticaret yoluyla dünyaya açılması için önemli bir kanal haline geldiğini söyledi.

Shanghai Pudong Uluslararası Havalimanı'na göre, 2023 yılında şehrin havalimanlarında SHEIN, Pinduoduo ve TikTok gibi Çin'in önde gelen üç e-ticaret platformundan gelen ihracat beyannameleri bir önceki yıla göre 10 kattan fazla artış gösterdi.

Söz konusu üç şirketten gelen ihracat beyanı, Shanghai havalimanları tarafından kaydedilen toplamın üçte birinden fazlasını oluşturarak sınır ötesi e-ticaret sektöründe gelişen büyümeye işaret ediyor.

Sadece 2023 yılında, büyük sınır ötesi e-ticaret lojistik şirketleri, ürünlerinin teslimatını kolaylaştırmak için Shanghai havalimanları üzerinden 580 charter uçuşu düzenledi. Şehrin hava ihracat hizmetlerinin çoğunu üstlenen Pudong havalimanı, gelişen sektör için gümrükleme verimliliğini artırmak üzere ilgili prosedürleri kolaylaştırdı.