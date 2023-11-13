Serik'te Zeytin Hasadı Başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl zeytin rekoltesi düşük olmasına rağmen üreticiler hasada başladı. Zeytin hasadı zorlu bir süreç olsa da üreticiler, şarkılar söyleyerek motivasyonlarını artırıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl zeytin rekoltesi düşük olmasına rağmen üreticiler hasada başladı.

Antalya'nın en önemli tarımsal üretim merkezlerinden Serik'te örtü altı yetiştiriciliği kadar son dönemde zeytincilik de ön plana çıkmaya başladı. 16 bin 620 dekarlık zeytin bahçesinin yaklaşık 9 bin 380 dekarında sofralık olarak üretim yapılıyor. Geri kalan miktar yağ için kullanılırken, yıllık üretim 27 bin 83 tonu buluyor.

Bu yıl zeytinde istenilen verimi elde edemediklerini belirten üretici Ali Karaca, "Toplanan zeytinleri yağ elde etmek için fabrikaya götürüyoruz. Hava şartlarının rekoltenin düşmesinde etkili olduğunu tahmin ediyoruz. Eşim ve ablamla hasat yapıyorum. Zeytin hasadı zor. Yıl boyu bakımını yapıyorsun, bir ağaç 3 yaşına geldiği zaman zeytin vermeye başlıyor" dedi.

Hasada söylediği şarkılarla renk kattığını dile getiren Karaca, "Tüm şarkılarımı eşim için söylüyorum. Motive ederek daha iyi çalışmasını sağlıyorum ve onu mutlu ediyorum. Bu sayede onun da yorgunluğu geçiyor" ifadesini kullandı.

Zeytin işinin zor olduğunu söyleyen Yeter Karaca, "Eşimle birlikte tırmıkla hasat yapıyoruz. Geçen gün yağan dolu zeytinleri hep dibine dökmüş. 1 haftadır toplamak uğraşıyoruz toplamak için" şeklinde konuştu. - ANTALYA