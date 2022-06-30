Senegal, Kurban Bayramı'na yüksek fiyatların gölgesinde giriyor

Senegal'in başkenti Dakar'da Kurban Bayramı hazırlıkları sürerken hem esnaf hem müşteriler artan fiyatlardan şikayet ediyor.

Başkentin en ünlü kumaş ve kıyafet pazarı HLM'de Kurban Bayramı yaklaştıkça kalabalık da artıyor. Yerel dilde "Tabaski" olarak da bilinen Kurban Bayramı, Senegalli Müslümanlar için yılın en önemli dini kutlaması kabul ediliyor.

Bayram öncesinde gelir durumu fark etmeksizin neredeyse her Senegalli, pazardan aldığı kumaşlarla terzilerin yolunu tutuyor ve geleneksel kıyafetler diktiriyor.

Önce Kovid-19 salgını ardından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Afrika'daki gıda fiyatlarına etkisi nedeniyle Senegalliler, önceki yıllara göre alışveriş yapmakta zorlandıklarını söylüyor.

Pazarda kumaş bakmaya gelen 43 yaşındaki Awa Diop, bu yıl Kovid-19 olmadan ailesiyle doya doya görüşeceği için mutlu olduğunu ancak önceki yıllara oranla pazardaki her şeye zam geldiğini söyledi.

Diop, marttan bu yana fiyatların hızla arttığını, daha önce rahatlıkla satın alabildiği kumaşları bu yıl alırken iki kere düşündüğünü dile getirdi.

Kumaş satıcısı Abdoulaye Diallo, pazar kalabalık olsa da çok az kişinin alışveriş yaptığını vurguladı.

Mali sınırının yaptırımlar nedeniyle kapanmasının da işleri olumsuz etkilediğini dile getiren Diallo, daha önceki yıllarda bayram öncesi Mali'den toptancıların Dakar'dan alışveriş yaptıklarını ancak bu yıl sınırlar kapalı olduğu için onların da gelemediğini kaydetti.

Diallo, "Günlük 20 dolar bile kazanamıyorum. Bayrama neredeyse 10 gün var, normalde işlerimizin en yoğun olduğu dönemler ama hem Mali'ye ambargo hem Rusya-Ukrayna Savaşı derken bu yıl hem müşteri hem esnaf herkes çok zorlanıyor." dedi.

Pazarda elbise satan Abdoulaye Demba Seck de 3 yıldır Senegallilerin alım gücünün düştüğünü söyledi.

Seck, "Senegalliler en çok Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapar ama bu yıl satışlar o kadar az ki ilk kez kurbanlık alabilecek miyim onu düşünüyorum." diye konuştu.

"Hem koyunlar hem yem fiyatları arttı"

Dakar'ın Liberte 6 mahallesindeki kurbanlık koyun pazarında da fiyatlar önceki yıllara göre en az yüzde 50 zamlanmış.

Kurbanlık koyun satıcısı İbrahima Diouf, koyun satmanın artık kar getirmediğini, yemlerin çok arttığını vurguladı.

Diouf, "Geçen sene 100 dolara koyun bulabilirdiniz ama bu sene fiyatlar 200 dolardan başlıyor. Koyunların bakımı çok maliyetli olmaya başladı. Geçen sene yem fiyatları bu kadar yüksek değildi. Şimdi neredeyse 3 kat pahalıya alıyoruz." diye konuştu.

Diğer koyun satıcısı Omar Niang da Mali sınırının kapalı olması nedeniyle o bölgeden koyun gelmediğini ya da koyunların Moritanya üzerinden getirildiğini dile getirdi.

Niang, "Geçen sene Mali'den gidip koyun alıyorduk, daha ucuza geliyordu ama bu yıl koyunların Moritanya'yı dolanması lazım. Bu yolun bir kısmını yürüdükleri için Dakar'a ulaşana kadar yoruluyorlar." ifadesini kullandı.

Senegal'de özellikle de Dakar'da hayatın çok pahalandığının altını çizen Niang, devletin Kurban Bayramı öncesi halka çeşitli destek paketleri sunması gerektiğini sözlerine ekledi.