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Sendikalar, eğitimcilere yönelik saldırılara tepki gösterdi

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sendikalar, eğitimcilere yönelik saldırılara ortak açıklamayla tepki gösterdi. Basın açıklamasında, eğitimcilere yönelik şiddetin kınandığı ve ağır yaptırımların getirilmesi gerektiği vurgulandı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sendikalar, eğitimcilere yönelik saldırılara ortak açıklamayla tepki gösterdi.

Köprülü Mehmet Paşa Parkı'nda düzenlenen basın açıklamasına Eğitim-Bir-Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim-İş, Eğitim Sen ve Türk Eğitim-Sen'in temsilcileri katıldı.

Sendikaların ilçe temsilcileri tarafından ortaklaşa hazırlanan "Eğitimciye şiddete dur de" başlıklı basın açıklamasını, Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü temsilcisi Mehmet Yaman okudu.

Yaman, eğitimcilere yönelik saldırıları ve tüm şiddet eylemlerini kınadıklarını söyledi.

Evde, sokakta, okulda, hayatın her anında görülen şiddetin adeta gündelik hayatın bir parçasına dönüştüğünü belirten Yaman, "Okullarımız hastaneler, vergi daireleri, nüfus müdürlükleri gibi kamu hizmeti verilen yerlerdir. Her birinde yüzlerce yavrumuzun eğitim gördüğü okullarımızın güvenliği, diğer kamu kurumlarının güvenliğinden çok daha önemli ve önceliklidir." dedi.

Okulların kaba kuvvetle problem çözülecek yer olmadığına işaret eden Yaman, "Eğitim çalışanlarına karşı şiddete ağır yaptırımlar getirilmelidir. Görevi başındaki eğitim çalışanına iftira atan, saldıran her kimse tutuklu yargılanmalı, karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkmamalıdır. Bu bağlamda öğretmene şiddet yasasının derhal çıkarılması gerekmektedir. Öğretmeni koruyan bir meslek kanununa duyulan ihtiyacın aciliyeti ortaya çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Şiddet sorununun çözülmesinde eğitimcilerin oldukça kritik önemi olmasına rağmen uygulanan politikaların, öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının örselenmesine ve cinayete kadar varan sonuçlar doğurmasına neden olduğunu öne süren Yaman, şöyle konuştu:

"Bugün yaşadığınız acılar, dünün ihmal ve umursamazlığının sonucudur. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünün ilgisizliğinin sonucu olmamalıdır. Okulların güvenlik problemlerini ivedilikle çözülmeli, eğitim çalışanlarına hukuki destek verilmelidir. Şiddete maruz kalan öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınlarına camiamıza ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Tüm öğretmenlerimize geçmiş olsun diyor, bu sorumsuzluğu kınıyor, gereken adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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