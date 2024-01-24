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Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, toprak kaymasının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu

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Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle Boğazköy ve Tütünlü köyünde toprak kaymaları meydana geldi. Kaymakamı Ateş, köyleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı. Vatandaşlarla da bir araya gelen Ateş, 'Bazı yerlerde toprak kayması ve kaya düşmesi meydana gelmiş. Söz konusu yerleri AFAD'a bildirdik. Gerekli çalışmalar yürütülüyor.' diye konuştu.

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, toprak kaymasının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle Boğazköy ve Tütünlü köyünde toprak kaymaları meydana geldi.

Kaymakamı Ateş, köyleri ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Ateş, "Bazı yerlerde toprak kayması ve kaya düşmesi meydana gelmiş. Söz konusu yerleri AFAD'a bildirdik. Gerekli çalışmalar yürütülüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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