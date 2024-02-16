Şemdinli'de Emniyet Kemeri Uygulaması Toplantısı Yapıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde emniyet kemeri uygulamasının yaygınlaşması kapsamında toplantı yapıldı

Kaymakam Ali Ekber Ateş başkanlığında öğretmenevinde yapılan toplantıda, şehirlerarası seyahat işletmelerinde bilet satışı, emniyet kemeri kullanımı zorunluluğuyla ilgili sesli veya görüntülü olarak uyarıların yapılması, yapılacak bilgilendirme ve denetim faaliyetlerine sivil trafik personelinin görevlendirilmesi konuları konuşuldu.

Kaymakam Ateş, vatandaşların emniyet kemeri kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, şehirlerarası otobüslerde emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması ve emniyet kemeri denetimlerinin artırılması gerektiğini belirtti.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Yücel Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hadi Güçlü, kurum amirleri ve seyahat işletmelerinin yöneticileri katıldı.