Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Hastanesi'nde MR ve Tomografi Cihazları Hizmete Başladı
Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Hastanesi'nde açılışı yapılan MR ve tomografi cihazları hizmet vermeye başladı. Cihazlar, röntgen ve ultrasonografiyle göremedikleri hastalıkların tanısında katkı sağlayacak.
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Hastanesinde açılışı yapılan MR ve tomografi cihazları hizmet vermeye başladı.
SÜ Veteriner Fakültesi Küçük Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fahrettin Alkan, hastanenin önünde yapılan törende, alınan cihazların röntgen ve ultrasonografiyle göremedikleri hastalıkların tanısında katkı vereceğini söyledi.
Alkan, alınan cihazların fakülte öğrencilerine de büyük katkı sağlayacağını ifade etti.
SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ile İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hizmete sunulan cihazların hayırlı olmasını diledi.