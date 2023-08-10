Şehitkamil Belediye Başkanı Öğrencileri Ziyaret Etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçe genelindeki 2 camideki Kur'an Kursunda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, öğrencilere çeşitli armağanlar verdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kuzeyşehir 1. Etap Camii ve Beykent TOKİ Gaziler Camii'nde açılan kuran kurslarını ziyaret etti. Öğrencilerin Kur'an-ı Kerim derslerine katılan Başkan Fadıloğlu, kuran öğrenen tüm öğrencileri tebrik etti. Öğrencilere çeşitli hediyelerin yanı sıra kitap da armağan eden Başkan Fadıloğlu, isteyen öğrencilerle de tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Dinimizi bilerek, anlayarak, yaşarsak iyi insan oluruz"

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Okulların tatil olmasıyla birlikte kuran kursuna devam ettiğiniz için öncelikle siz sevgili öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Burada hocalarımızın nezdinde sadece Kur'an-ı Kerim öğrenmenin yanında, tecrit, hadis, ilmihal ve ahlaki bilgilerde öğreneceksiniz. Ama en önemlisi bunları hayatınızda uygulayacaksınız. Biz sizlerin başarılı birer öğrenci olmasını istiyoruz ama her şeyin ötesinde iyi insan olmasını istiyoruz. İyi insan olmanın da yolu buralardan geçiyor. Dinimizi bilerek, anlayarak, yaşarsak iyi insan oluruz. Bu konuda ben annelerinize, babalarınıza teşekkür ediyorum, öğretmenlerimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bizler de sizlerin bu çalışmalarınızı ödüllendirelim dedik, küçük hediyeler takdim etmek istedik. Ben bu yaz tatilini iyi şekilde değerlendirmenizi, ondan sonra da başarılı bir eğitim öğretim dönemi içerisinde hayırlı evlat olmanızı Rabbimden niyaz ediyorum. Tekrar başarılar diliyor ve hepinizi yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP