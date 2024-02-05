Üye Girişi
Haberler

Şehit pilot emniyet amirinin 24 Şubat'ta nişanı varmış (HABERİYLE YENİDEN)

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in nişanı, cenaze töreniyle aynı gün yapılacaktı. Şehidin babası, acı haberi alırken nişanın ertelendiğini söyledi. Şehit Gülen'in cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Şehit pilot emniyet amirinin 24 Şubat'ta nişanı varmış (HABERİYLE YENİDEN)

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen'in (33) Ankara'daki babaevinde yas var. Şehidin babası Mehmet Gülen (62), "Dün annesiyle gittik alışverişini yaptık, ayın 24'ünde de oğluma nişan yapacaktık. Ama ben yarın oğlumun düğününü yapacağım, cenazesini defnedeceğim" dedi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkisinde kaza kırıma uğrayan polis helikopterinde şehit olan 2 pilottan Emniyet Amiri Cemil Gülen'in acı haberi, Keçiören ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Belediye ekipleri de evinin önüne taziye çadırı kurdu. Şehit Gülen'in cenazesinin yarın Gölbaşı Havacılık Daire Başkanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından öğlende Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.

'ACI HABERİ ALDIK, YIKILDIK'

Şehit Emniyet Amiri Cemil Gülen'in babası Mehmet Gülen, "Oğlum Pilot Emniyet Amiri konumundaydı. Dün acı haberi aldık; yıkıldık, telafisi yok. Acımız sonsuz, yapacak bir şey yok. Üzgünüz, keşke olmasaydı. Ayın 24'ün de nişanımız vardı. Dün annesiyle gittik alışverişini yaptık, ayın 24'ünde de oğluma nişan yapacaktık. Ama ben yarın oğlumun düğününü yapacağım, cenazesini defnedeceğim. Acımız sonsuz, kimseye kırgın değilim" dedi.

Oğlunun 2011 yılında Polis Akademisi'nden mezun olduğunu ve 13 yıllık memur olduğunu, 8 yıldır ise pilotluk yaptığını söyleyen Mehmet Gülen, "Görevini isteyerek, severek yapıyordu. Aynı zamanda pilot eğitmeni konumundaydı. Öğrencileri vardı. Öğrencileri de geldi gittiler sağ olsunlar. Benim oğlum pilot olmadan önce istihbaratta çalışıyordu. O zaman Ankara gar patlamasını yaşadık. Sabah 10'u 5 geçe patlama oluyor, ben 10'u 8 geçe oğlumu arıyorum. Baba 'nereden duydun' dedi. Ben 'sesini duymak için aradım oğlum' dedim. 'Baba kapat dünya yıkılıyor burada' dedi. Tesadüfen aradım. 15 Temmuz'da da saat 22.10'da balkonda hanımla oturuyordum. Uçak hızla girdi Ankara merkeze doğru. 23.20 gibi arabaya bindim emniyete kadar gittim. Arabamı Etlik'e park ettim, yol tıkalıydı. Gittim oğlumu buldum. Beline kadar ıslaktı, göğsünde sırtında çelik yelek, elinde silah vardı. Git diye yalvardı oğlum, ben dedim gitmem. Böyle bir anımız olmuştu" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Gülen Gaziantep Pilot Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Şubat depreminde kaç kişi öldü? 6 Şubat 2023 depremi kaç şiddetinde oldu, kaç saniye sürdü? 6 Şubat yas ilan edildi mi? Deprem için Milli Yas ilan edilecek mi? 6 şubat okullar tatil mi 2024? 6 Şubat deprem yıl dönümü Resmi tatil mi, okullar açık mı? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 5 Şubat GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Şubat Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 5 ŞUBAT! Bu akşam hangi diziler var? Bugün televizyonda neler var? Cevdet Akçay kimdir? Osman Cevdet Akçay kaç yaşında ve nereli? BİM AKTÜEL KATALOĞU 5-9 ŞUBAT YAYINLANDI | BİM bu hafta katalog ürünleri neler? BİM'e gelecek ürünler ve BİM fiyat listesi! TÜİK OCAK AYI ENFLASYON ORANI SON DAKİKA! Enflasyon oranı yüzde kaç oldu, arttı mı? Zorunlu karşılık oranı ne demek? Türk lirası zorunlu karşılık faiz nedir? EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME TARİHLERİ SON DAKİKA | Maaş farkları ne zaman yatacak? SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş farkı yattı mı? OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ 2024 | TÜİK enflasyonu oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon verileri bugün açıklanır mı? Resmi Gazete bugün (5 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? En yaygın bulunan kan türü nedir? Şu anda tüm insanlar arasında kan grubu hangisi olanların sayısı en fazladır
title