Beypazarı'da Şehit Polis Mahmut Bilgin için Mevlit Okutuldu

Beypazarı ilçesinde, şehit özel harekat polisi Mahmut Bilgin için ölüm yıl dönümünde mevlit okutuldu.

Şırnak'ta, 18 Ocak 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırıda şehit düşen polis memuru Mahmut Bilgin için Fatih Camisi'nde okutulan mevlide şehidin yakınları ile Kaymakam Vedat Yılmaz, Kaymakam Refiki Taha Furkan Sönmezel, Emniyet Müdürü Ahmet Emrecan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Müftülüğü din görevlilerinin okuduğu mevlitte tüm şehitler için dua edildi.

Şehidin babası emekli polis memuru Yusuf Bilgin, mevlide katılanlara teşekkür etti.

Cami önünde cemaate sıcak salep ikram edildi.

Şehit Mahmut Bilgin'in dönem arkadaşları, mevlidin ardından şehitlik ziyaretinde bulunarak arkadaşları için dualar okudu.