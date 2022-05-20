Şehit İstihkam Uzman Çavuş Erbaşı'nın ailesine acı haber verildi - Haberler

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Şehit İstihkam Uzman Çavuş Erbaşı'nın ailesine acı haber verildi

AA - Zekeriya Karadavut - Güncel
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Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, İstihkam Uzman Çavuş Erbaşı'nın (25) babası Salih Erbaşı'nın Ağaçören ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.

Şehidin yakınları gözyaşı döktü, sinir krizi geçirenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Şehidin baba ocağı ile evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bekar olan şehit Erbaşı'nın 2 yıl önce göreve başladığı öğrenildi.

AA / Zekeriya Karadavut - Güncel

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