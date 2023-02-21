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Scholz: "Gerçek Dost Kötü Günde Belli Olur"

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen, çevre illerde ve Suriye'de büyük yıkıma ve can kaybına yol açan depremler nedeniyle yaptığı konuşmada, ülkesinin Türkiye ve Suriye'yi zor günlerinde yalnız bırakmayacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen, çevre illerde ve Suriye'de büyük yıkıma ve can kaybına yol açan depremler nedeniyle yaptığı konuşmada, ülkesinin Türkiye ve Suriye'yi zor günlerinde yalnız bırakmayacağını söyledi. Ayrıntıları Cem Dalaman'ın haberi.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Kahramanmaraş Olaf Scholz Almanya Suriye Güncel Haberler

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