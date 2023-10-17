Savunma Sanayii Başkanı Görgün "5. Savunma Sanayii Buluşmaları"nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin, savunma sanayisi alanında artık bir pazar değil güçlü bir aktör konumuna geldiğini belirterek, "Ülkemizin dünyada savunma sanayisi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her gün adım adım yaklaşıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Türkiye'nin, savunma sanayisi alanında artık bir pazar değil güçlü bir aktör konumuna geldiğini belirterek, "Ülkemizin dünyada savunma sanayisi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her gün adım adım yaklaşıyoruz." dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul işbirliğinde gerçekleştirilen "Savunma Sanayii Buluşmaları"nın 5'incisi İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

SSB Başkanı Görgün, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "Savunma sanayisi olmadan ekonomik ve siyasi bağımsızlıktan bahsetmek mümkün değil. Savunma sanayisi, bütünsel olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası. Günümüzde savunma sanayimiz özgün ürünleri, ihracatı, ana yüklenicileri, alt yüklenicileri, KOBİ'leri, araştırma kuruluşları ve üniversiteleriyle ülkemizin en önemli sektörlerinden birisidir." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma ürün ve hizmetlerinin, hem Türkiye'nin güvenlik güçlerine hem de farklı coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetlerine başarıyla hizmet verdiğini anlatan Görgün, şunları kaydetti:

"Ülkemiz savunma sanayisi alanında artık bir pazar değil güçlü bir aktör konumuna gelmiştir. Her platformda ifade ettiğimiz gibi en büyük hedefimiz, savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye olabilmektir. Geniş ekosistemimiz ile birlikte bu hedefe ulaşmak için çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı çerçevesinde, ülkemizin dünyada savunma sanayisi alanında en gelişmiş 10 ülke arasına girme hedefine her gün adım adım yaklaşıyoruz.

Savunma sanayisi ürünlerimizi dünyanın ilgiyle takip ettiğini biliyoruz. Küresel güç dengesinin unsurlarından biri olan Türkiye, her zaman barış ve iş birliğinden yanadır. Başkanlık olarak, Türk savunma sanayisinin son 20 senede kazandığı yetenek ve bilgi birikimini dost ve müttefik ülkelerle iş birliğini geliştirerek ilerletmeyi hedefliyoruz. Bizler dost ve müttefiklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek için bir seferlik değil, ömürlük ilişkiler kurmak üzere çalışıyoruz. Dost ülkeler ile kurulan ekonomik ilişkilerin Türkiye imajını da olumlu yönde desteklediğini biliyoruz. Aynı azim ve kararlılıkla devam ettiğimiz sürece önümüzdeki 10 yıl içerisinde savunma sanayisi alanında dünyanın en önemli ülkelerinden biri olacağımıza yürekten inanıyorum."

"Yenilikçi, kritik ve stratejik teknolojilerle ilgili çalışmalar yürüteceğiz"

Görgün, savunma sanayisinde tam bağımsızlık hedeflerine ulaşmak için, sektörde faaliyet gösteren yan sanayi ve KOBİ'lerin geliştirilmesi, teknolojik derinliklerinin ve rekabet edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalara hızla devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Savunma Sanayii Başkanlığı'nda; savunma sanayisinin mevcut kabiliyetlerini tüm ülkeyi kapsayacak şekilde belirlemek ve endüstriyel yetkinlik veri altyapısını geliştirmek üzere Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN) projesini yürüttüklerini aktaran Görgün, "Ayrıca Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile firmalara eğitim, danışmanlık ve rehberlik destekleri odaklı mali yardım sağlamaya devam ediyoruz. Savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler dahil tüm firmalara yönelik olarak Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında finansal destek sağlamayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Görgün, teknolojik olarak birbirini destekleyebilecek sektörlerde çoklu kullanımı yaygınlaştırarak Milli Teknoloji Hamlesi'ni hızlandırmaya gayret gösterdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Savunma sanayisi ekosistemini güçlendirmek ve sürdürülebilirliği sağlamak üzere; nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla Savunma Sanayii Akademimiz vasıtası ile eğitim altyapımızı güçlendiriyoruz. Başta KOBİ'ler olmak üzere sektör firmalarına destek sağlıyor, ihracatı ve ekosistemdeki işbirliğini artırmaya yönelik tedbirler alıyoruz.

Önümüzdeki dönemde ülkemizin küresel güç vizyonuna ve savunma sanayisinde tam bağımsız Türkiye hedefine uygun olarak lider ve yol gösterici bir Türkiye için; yüksek kabiliyetli sanayi altyapımızı güçlendirecek, ekosistemi yetkinlik bazlı genişletecek, tasarım ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek yerli ve milli üretimde öncü olacak, yenilikçi, kritik ve stratejik teknolojilerle ilgili çalışmalar yürüteceğiz.

Savunma sanayisindeki başarının ardında güçlü bir irade ve ekosistemimizin hedeflerimize olan inancı önemli rol oynamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oluşturulan bu güçlü irade ve ekosistemimizin inancı ile küresel güç vizyonuna uygun, yol gösterici Türkiye hedeflerimize ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum. Sanayi odalarımız ve savunma sanayisi kümelenmelerimiz bu hedefe ilerlerken bizim en önemli paydaşlarımız. İstanbul Sanayi Odası ve SAHA İstanbul mensup olduğu kurum ve kuruluşlarla bu hedefe büyük katkılar sunmaktadır, kendilerini yürekten kutluyorum."

5. Savunma Sanayii Buluşmaları'nın açılış etkinliğine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, İstanbul Valisi Davut Gül, SSB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İhsan Kaya ve sektörden çok sayıda temsilci katıldı.