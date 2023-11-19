Satılık Yürekler: Asi Bir Enerjiyle Aşk ve Yaşamın Karmaşıklığına Meydan Okuyor

"Satılık Yürekler" asi bir enerji ve güçlü bir duruşla aşk ve yaşamın karmaşıklığına meydan okuyor.

Suat Aydoğan'ın müzikal dokunuşları, şarkıya agresif bir ton kazandırıyor.

Erkan Nas'ın yönettiği klip, şarkının asi atmosferini görsel bir şölenle destekliyor.