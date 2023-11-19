Satılık Yürekler: Asi Bir Enerjiyle Aşk ve Yaşamın Karmaşıklığına Meydan Okuyor
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Suat Aydoğan'ın müzikal dokunuşlarıyla agresif bir ton kazanan 'Satılık Yürekler' şarkısı, Erkan Nas'ın yönettiği kliple destekleniyor.
"Satılık Yürekler" asi bir enerji ve güçlü bir duruşla aşk ve yaşamın karmaşıklığına meydan okuyor.
Suat Aydoğan'ın müzikal dokunuşları, şarkıya agresif bir ton kazandırıyor.
Erkan Nas'ın yönettiği klip, şarkının asi atmosferini görsel bir şölenle destekliyor.
Kaynak: Magazinkolik / Güncel