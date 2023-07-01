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Sason'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

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Batman'ın Sason ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı. Olay, Sason ilçesi Etkinlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların birbirine ateş etmesi sonucunda M.C. ile karşı taraftan S.B. ve 28 yaşındaki kardeşi Ş.B. yaralandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi. Yaralılar, Sason Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Sason'da husumetli iki aile arasında silahlı Kavga : 3 kişi yaralandı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Sason ilçesi Etkinlik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların birbirine ateş etmesi sonucunda M.C. ile karşı taraftan S.B. ve 28 yaşındaki kardeşi Ş.B. yaralandı. Yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi.

Yaralılar, Sason Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Batman kavga Sason Güncel Haberler

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