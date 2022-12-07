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Şarampole devrilen araçtan çıktıktan sonra üzerine kaya parçası düşen sürücü öldü

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Şarampole devrilen araçtaki hasar Muğla'da şarampole devrilen araçtan çıktıktan sonra üzerine kaya parçası düşen sürücü öldü MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, şarampole devrilen aracından çıktıktan sonra düşen kaya parçasının altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Şarampole devrilen araçtaki hasar Muğla'da şarampole devrilen araçtan çıktıktan sonra üzerine kaya parçası düşen sürücü öldü

MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde, şarampole devrilen aracından çıktıktan sonra düşen kaya parçasının altında kalan sürücü, hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

Dalaman Muğla Güncel Haberler

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