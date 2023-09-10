Sapanca Gölü'nde Hayalet Ağlar Temizlenecek

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) tarafından hazırlanan proje ile Sapanca Gölü'nün Kocaeli kısmındaki hayalet ağların temizlenmesi ve balık popülasyonunun artırılması amaçlanıyor.

Sapanca Gölü'nün Kocaeli kısmında, balık popülasyonunun artırılması ve sürdürülebilir ekosisteminin korunması amacıyla hayalet ağlar temizlenecek.

Kocaeli Sportif Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAMADER) tarafından hazırlanan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Kent Konseyi Yerel Destek Programı (YEDEP) kapsamında desteklenen " Sapanca Gölü'nün Korunması ve Sürdürülebilir Ekosistem İçin Hayalet Ağların Temizlenmesi ve Balıklandırma Projesi" ile Sapanca Gölü'nün Kocaeli kısmındaki hayalet ağların temizlenmesi planlanıyor.

Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübünden dalgıçların ve Kartepe Belediyesinin de destek verdiği projeyle Sapanca Gölü'ndeki balık popülasyonunun artırılması ve ekosisteminin korunması amaçlanıyor.

KAMADER Başkanı Engin Uztürk, AA muhabirine, derneğin 2005 yılında kurulduğunu, amatör balıkçılıkla ilgili eğitimler verdiklerini belirterek, bu alanda yarışmalar düzenlediklerini ve çocuklara olta takımı dağıttıklarını söyledi.

"Temiz çevre, sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir avcılık" ilkesiyle çalıştıklarına işaret eden Uztürk, çocukları faydalı sportif faaliyetlere yönlendirmeye çalıştıklarını, gençleri çok önemsediklerini dile getirdi.

"Popülasyonun azaldığını görüyorduk"

Uztürk, Sapanca Gölü'nde uluslararası düzeye taşıdıkları sazan balığı tutma yarışmasının 16'ncısını 10-17 Kasım'da düzenleyeceklerine değinerek, şunları söyledi:

"Her yıl balık oranlarında biraz düşüş oluyordu. Popülasyonun azaldığını görüyorduk ve çalışma yapmaya karar verdik. Sapanca Gölü'nde geçmişte çok ticari avcılık yapılmış. Sapanca iç sularda, ağla avcılık yasak. Önceki dönemlerden kalmış diplerde hayalet ağlar var. Bu ağların temizlenmesi gerekiyor. Dalgıçlar, yaklaşık 2 aylık bir keşif çalışması yapacak. Gölden çıkarılması gereken materyalleri tespit edip çıkartacağız."

Sapanca Gölü'nde balıklandırma çalışması da başlattıklarını aktaran Uztürk, 100 bin sazan balığını göle saldıklarını, bunun göldeki popülasyonda büyük bir artısı olacağını bildirdi.

"Sapanca Gölü hem Sakarya'nın hem de Kocaeli'nin içme suyu havzası. Dolaylı olarak 3,5 milyon insanı doğrudan ilgilendiren bir proje." diyen Uztürk, toplanan ağları sergileyeceklerini, projenin yıl sonunda tamamlanmasını planladıklarını aktardı.

"Dalış için mükemmel bir coğrafya"

Nicomedia Su Sporları ve Su Altı Avcılığı Spor Kulübünden dalgıç Cihan Yılmazer, makine mühendisi olduğunu, hobi olarak sualtı dalış görüntüleme ve su sporlarıyla ilgilendiğini belirtti.

Hayalet ağların temizlenmesi çalışmasına destek verdiklerini anlatan Yılmazer, "Eşme bölgesinde, Sapanca Gölü'nde farklı lokasyonlar var, planlanmış rotalar var. O rotalar üzerinde ekip arkadaşlarımızla bu bölgeleri tarayarak işaretleyip daha sonar ağları yukarıdan topluyoruz."

Yılmazer, şu ana kadar 7-8 dalış gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Aşağının doğası, gerçekten çok güzel. Bir akvaryum havası var. Dalış için mükemmel bir coğrafya. Burada ağlar, gerçekten cennetin içine düşmüş çöplükler gibi gözüküyor. Ufacık bir çöpün bile, o cenneti andıran coğrafya içinde ne kadar kötü durduğunu görüyoruz. Balıklar otların arasında geziyormuş gibi bu ağların arasında geziyor. Ölü balıklarla karşılaşmak üzücü bir durum. Balıklar üremek ve yavrularını korumak için minik bitkilerin arasına girmeye çalışıyor. Ağları bitki zannedip yavrulamak için arasına girdiklerinde hem anneler kayboluyor hem büyüyen yavrular araya sıkışıyor. Canlılığın çoğalması için bunların temizlenmesi gerçekten önem arz ediyor."

Bölgede balıkçılıkla uğraşan vatandaşlarla işbirliği yaparak dalış noktalarını seçtiklerini aktaran Yılmazer, tüplü dalışlarda zamanın çok kısıtlı olduğunu, zamanı iyi kullanmak için ağ atılan bölgeleri tespit ettiklerini kaydetti.