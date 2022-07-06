Şanlıurfa'ya şehit ateşi düştü

Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki ailesine acı haber verildi.

Edinilen bilgiye göre olay, bugün sabah saatlerinde yaşandı. Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde atış sahasına giden askeri araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada piyade er Yusuf Gürler (20) yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

ŞEHİDİN AİLESİNE ACI HABER ULAŞTIRILDI

Şehidin Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Şirinkuyu Mahallesi 23. Sokaktaki baba evine acı haberi ilçe kaymakamı, belediye başkanı, emniyet müdürü ile askeri yetkililer ulaştırdı. Eve giden yetkililer, hayvancılık ile uğraşan baba Mehmet Ali Gürler ile anneye şehit haberini verdi. Haberi duyan şehidin yakınları fenalık geçirdi. Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Ailenin 4'ü kız, 2'si erkek olan 6 çocuğundan biri olan şehit Gürler'in bekar olduğu öğrenildi.

(Mevlüt Bayraktar - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel