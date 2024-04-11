Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülpınar mesajında, Urfa'nın 11 Nisan 1920'de çok kısıtlı imkanlarla işgalcileri vatan topraklarından püskürterek şanlı bir tarih yazdığını belirtti.

Urfa halkının, gösterdiği kahramanlıklar neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1984'te "Şanlı" unvanı, 2016'da "İstiklal Madalyası ile onurlandırıldığını ifade eden Gülpınar, şunları kaydetti:

"TBMM tarafından Urfa'nın evlatlarına verilen bu kadirşinaslık tarih boyunca bir taç olarak şerefle taşınacaktır. Cesur Urfa halkı, 104 yıl önce döneminin en güçlü ordularından birine karşı yüksek bir ruh ve şuurla verdiği mücadeleyle tarihe geçen unutulmaz bir destan yazmıştır. Büyük bir inanç ve istiklal aşkıyla vatan savunmasında tek yürek olan Urfa, düşman birliklerini, gösterdiği büyük direnç ve kahramanlıkla yıldırarak, eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir. Urfa halkının gösterdiği bu kahramanlık, milli mücadelenin mutlak zafere ulaşacağı inancını bütün vatana ilham etmiştir. Kurtuluş mücadelesi ruhu, bizim bu milletin en büyük varlığı ve en büyük sermayesidir. Birlikte yürümenin, zorluklara hep beraber karşı durmanın, azimle, inançla, kararlılıkla mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir. Şanlı ecdadımız 104 yıl önce bin bir yoklukla her türlü meşakkati aşarak, bu güzel şehri bize miras bıraktılar. Bizler de onların verdiği istiklal mücadelesini bugün torunları olarak istikbal mücadelesi adı altında vermekteyiz. Ülkemizdeki birlik, beraberlik ve kardeşliği daha da perçinlemesi ümidiyle, tüm halkımızın bayramını kutluyor ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."