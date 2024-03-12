Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Olayla ilgili olarak H.B. (47) ve C.A. (27) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.