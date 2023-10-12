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Şanlıurfa'da Sünnet Düğününde Havaya Ateş Açan İki Kişi Yakalandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde gerçekleştirilen sünnet düğününde rastgele havaya ateş açan iki kişi jandarma tarafından yakalandı. Jandarma ekipleri, düğün ve asker uğurlamalarında havaya rastgele ateş edilmesinin önüne geçmek için denetleme yaparken, M.O. ve M.K.H. isimli şahısların ateş ettiği tespit edildi. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca ile 179 mermi ele geçirildi.