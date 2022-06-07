Şanlıurfa'da otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

Şanlıurfa'da otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 80 KN 465 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuba İ'ye (23) çarptı. Kazada Tuba İ. ile otomobilde bulunan Nurhan S. (52) ve İsa S. (53) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazanın ardından kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı. AA / Cuma Sarı - Güncel Güncel Haberler

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