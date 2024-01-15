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Şanlıurfa'da öğrencilerin çamurlu okul yolu tepki çekiyor

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Orta Deren Ortaokulu öğrencilerinin, okula gitmek için kullandıkları yolun bozuk ve çamurlu olması nedeniyle yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Orta Deren Ortaokulu öğrencilerinin, okula gitmek için kullandıkları yolun bozuk ve çamurlu olması nedeniyle yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Tanal, "Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Orta Deren Ortaokulu binasının dibindeki bozuk yol, mahalle sakinlerinin ilgili kurumlara başvurmasına rağmen çözüme kavuşturulmuyor. Öğrenciler, çamura bata çıka derslerine yetişmeye çalışıyor. AKP'li belediyeler, bu kadar kısa yolu bile düzeltmekten aciz" dedi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Orta Deren Ortakokulu'nun yolunun bozuk olması nedeniyle öğrencilerin zor durumda kaldıklarını belirterek, yolun yapılmamasına tepki gösterdi. Tanal, öğrencilerin çamurlu okul yolunda yürüyüşlerinin yer aldığı bir videoyu bugün X hesabından yayınladı. Tanal, paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

"Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesinde Orta Deren Mahallesi'nde öğrencilerin okul yolu çilesi. Orta Deren Ortaokulu binasının dibindeki bozuk yol, mahalle sakinlerinin ilgili kurumlara başvurmasına rağmen çözüme kavuşturulmuyor. Öğrenciler, çamura bata çıka derslerine yetişmeye çalışıyor. AKP'li belediyeler, bu kadar kısa yolu bile düzeltmekten aciz. Öğrencilerin eğitim hakkı engelleniyor. Milli Eğitim de bu konuyu umursayıp ilgili bakanlıklarla temasa geçmiyor."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Mahmut Tanal Milletvekili Şanlıurfa Eğitim Politika Güncel Haberler

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