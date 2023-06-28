Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, belediye ekiplerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı. Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar ise hastaneye başvurdu.

Şanlıurfa'da kaçan büyükbaş kurbanlık zor anlar yaşattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, belediye ekiplerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirilerek yakalandı.

Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde hayvanın kesim yerinden kaçması üzerine Haliliye Belediyesi kurban yakalama timine haber verildi. Bölgeye giden Haliliye Belediyesi kurban yakalama timi, yaklaşık 1 saat boyunca hayvanı yakalamak için çaba harcadı. Son olarak bir apartmanın bahçesine giren hayvan, sakinleştirici iğne yardımıyla yakalandı.

Bir saatlik kovalamaca sonucu yakalandı

Ekipte görevli Mehmet Edip Sade, ihbar üzerine hayvanı yakalamak için harekete geçtiklerini söyledi. Sade, "Bu hayvanı Ertuğrul Gazi Mahallesinde kovalamaya başladık. Yaklaşık yaklaşık 1 saatlik bir kovalamacanın ardından hayvanı sağ salim yakaladık. Haliliye Belediyesi olarak görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.

Bu arada kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralanan bazı vatandaşlar da tedavi için hastane acillerine koştu.