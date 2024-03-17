Şanlıurfa'da Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, dolandırıcılık suçundan aranan H.G. isimli şahıs yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalarda çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.
Yapılan kontrollerde şüphelinin "kendini polis, asker, savcı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. olduğu belirlendi.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.