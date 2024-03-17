Şanlıurfa'da Hakkında Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanması için yapılan çalışmalarda çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Yapılan kontrollerde şüphelinin "kendini polis, asker, savcı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G. olduğu belirlendi.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.