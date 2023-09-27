Şanlıurfa'da durdurulan araçta 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada, emniyet kemeri tokasında gizlenmiş 200 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde durdurulan aracın emniyet kemeri tokasında 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Birecik Köprüsü üzerinde bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, emniyet kemeri tokasına gizlenmiş 200 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Ç. ve C.Ö. isimli şahıslar emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA