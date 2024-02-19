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Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Şehir merkezinde bulunan 7 katlı ağır hasarlı bir apartman, iş makineleriyle yıkıldı. Belediye ve polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı. Yıkım alanlarındaki enkaz, kamyonlarla belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Kent merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda bulunan 7 katlı ağır hasarlı bir apartman iş makineleriyle yıkıldı.

Belediye ve polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

Yıkım alanlarındaki enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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