Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Şehir merkezinde bulunan 7 katlı ağır hasarlı bir apartman, iş makineleriyle yıkıldı. Belediye ve polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı. Yıkım alanlarındaki enkaz, kamyonlarla belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Kent merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda bulunan 7 katlı ağır hasarlı bir apartman iş makineleriyle yıkıldı.
Belediye ve polis ekipleri, çalışmaların sürdüğü bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.
Yıkım alanlarındaki enkaz, kamyonlara yüklenerek belirlenen depolama alanlarına taşınıyor.